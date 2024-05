Fran Navarro confessa que quando se transferiu para o Gil Vicente, o objetivo passava por conseguir rumar ao FC Porto.

Em declarações ao jornal «Marca», o avançado espanhol, que atua por empréstimo dos azuis e brancos no Olympiakos, admite que a proposta do clube grego surgiu «de um dia para o outro» e fala também sobre a adptação a uma outra realidade.

«Quando cheguei a Portugal, o meu sonho era assinar pelo FC Porto e ser o avançado centro. O Olympiakos surgiu de um dia para o outro e tive de me adaptar o mais rapidamente possível. Gosto do estilo de José Luis Mendilibar, como já gostava do de Carlos Carvalhal, porque me permitiam pressionar com força», explica Fran Navarro.

«É uma pena não ter sido inscrito na Liga Conferência, mas o clube só podia escolher três reforços para entrar nas escolhas. De qualquer forma, estou aqui para ajudar a equipa a conquistar a Liga Grega e oxalá que também consigamos vencer na Europa. Acima de tudo somos uma família e estamos desfrutar», acrescenta.

Recordar que fazem também parte do plantel do Olympiakos os portugueses Rúben Vezo, João Carvalho, Chiquinho, André Horta, Gelson Martins e Daniel Podence, assim como o internacional angolano David Carmo, também ele cedido por empréstimo do FC Porto ao emblema grego.