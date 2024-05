Os jogadores do Liverpool mostraram muito carinho por Jürgen Klopp na despedida do treinador alemão, mas alguns estiveram mais interessados do que outros.

O ex-Benfica Darwin Núñez está em foco esta segunda-feira, depois de começarem a circular imagens nas redes sociais onde é possível ver que o uruguaio não aplaudiu Klopp durante a «guarda de honra» feita pelo plantel. De resto, Darwin foi o único jogador que não felicitou o alemão, embora o tenha feito quando passaram os adjuntos.

Ainda antes disso, no balneário, Klopp fez o último discurso perante a equipa, mas o uruguaio esteve quase sempre cabisbaixo e também não aplaudiu o técnico no final da intervenção.

Darwin, diga-se, atravessa um período de menor fulgor em Anfield. O ex-Benfica sempre foi muito defendido por Klopp nas conferências de imprensa, mas perdeu a titularidade para Cody Gakpo nas últimas semanas e até apagou fotografias que tinha nas redes sociais com a camisola dos «reds» - mantendo as da seleção uruguaia e do Benfica. Contudo, já atualizou a fotografia de perfil do Instagram numa fotografia em família com as cores do Liverpool.