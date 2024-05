Podem ser rivais no relvado, mas fora dele Pep Guardiola é um grande admirador de Jürgen Klopp, tanto que até se emocionou a falar do mesmo. Ambos lutaram um contra o outro durante mais de cinco anos, um a comandar o Liverpool e outro o Manchester City.

«Vou sentir muito a falta dele. Jürgen desempenhou um papel muito importante na minha vida, levou-me a outro nível como técnico. Acho que nos respeitamos incrivelmente. Só quero agradecer as amáveis ​​​​ ​palavras. Ele ajudou-me muitas vezes com a sua equipa, um grande adversário na minha vida», começou por dizer, após ter conquistado o tetracampeonato inglês.

Guardiola admitiu mesmo que muitas vezes não encontrou a melhor forma de ferir o Liverpool, tal como fez com outras equipas, pois contra Klopp era algo «muito difícil».

«Desejo-lhe tudo de bom e espero que o seu último jogo tenha sido especial. Ele merece! Fez o Liverpool destacar-se… incrível! Tem orgulho de ser adepto do Liverpool. As pessoas dizem ‘Quanto mais títulos venceres melhor’. Claro, mas não é tudo sobre isso», concluiu com algumas lágrimas no rosto.

De recordar que no domingo foi o último jogo de Klopp como treinador do Liverpool.

Veja a mensagem de Guardiola para Klopp: