O FC Porto oficializou esta sexta-feira a renovação de contrato com o defesa-central Gabriel Brás, sem anunciar a extensão do novo vínculo.

O jogador de 18 anos está ligado aos dragões desde 2017, altura em que deixou o Varzim. Esta temporada, soma três jogos pela equipa B e 17 nos sub-19.

«A continuidade que irei dar a este trabalho é com o objetivo de tentar sempre chegar a patamares cada vez mais altos. O principal objetivo desde que cá cheguei é jogar no Estádio do Dragão pela equipa A e posso garantir que vou dar o meu contributo máximo em prol do FC Porto», disse Gabriel Brás aos meios do emblema azul e branco.