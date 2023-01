Zaidu continua, há vários dias, a fazer treino condicionado e é a grande dúvida para a deslocação do FC Porto a Guimarães.

Na sessão desta manhã, Sérgio Conceição não pôde contar, como de costume, com Evanilson e Meixedo, ambos em tratamento e a recuperarem das respetivas lesões.

Os dragões voltam a treinar no Olival esta sexta-feira de manhã, às 10h30. A partir do meio-dia, Sérgio Conceição irá fazer a conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Vitória. A partida da 17.ª jornada realiza-se no sábado (20h30, Sport TV) e poderá ser seguida AO MINUTO no Maisfutebol.