A tradição cumpriu-se no Olival. O treino desta manhã do FC Porto contou com a presença de dezenas de crianças, que juntamente com o plantel e com a equipa técnica cantaram as Janeiras.

Antes da sessão de preparação para o jogo frente ao V. Guimarães, da 17.ª jornada da Liga, no centro de treinos de Vila Nova de Gaia, o técnico Sérgio Conceição, o capitão Pepe, Otávio, Diogo Costa, Taremi os outros craques dos dragões afinaram as gargantas para acompanharem a música dos alunos do Colégio Júlio Dinis, do Porto, para cantar as Janeiras.

A letra foi adaptada aos campeões nacionais com versos como «Seguimos o mister Conceição, para mil vitórias conquistar...» Uma visita habitual a cada início de ano e que motivou a boa disposição do grupo de trabalho, que entrou no espírito e aqueceu a voz numa manhã muito fria.