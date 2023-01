FC Porto e Fluminense estão a acertar o acordo para a cedência de Luan Brito por uma época e meia.

O avançado de 20 anos chegará ao Olival inicialmente para integrar a equipa B dos dragões e poderá ser adquirido em definitivo, caso seja acionada a cláusula de compra, que poderá ascender aos 4,5 milhões de euros: três milhões num valor fixo e o restante corresponde a bónus, mediante os objetivos que poderão ser alcançados pelo jogador.

Contactado pelo Maisfutebol, o presidente do clube do Rio de Janeiro, Mário Bittencourt, não nega o acordo, mas escusa-se a confirmar os valores, salientando apenas: «Quando for oficial, irão saber.»

Segundo avançou o Globoesporte e confirmou o nosso jornal, Luan Brito irá prolongar o contrato que o liga ao Fluminense antes de rumar a Portugal. Esta decisão prende-se com a necessidade de o «Tricolor» carioca salvaguardar a sua posição, já que a jovem promessa termina em 2024 o atual vínculo, assinado há pouco mais de um ano, o que poderia levar a uma saída a custo zero após terminar a época e meia de empréstimo aos dragões.

O jovem goleador, filho do antigo avançado Marco Brito (que atuou entre outros no Fluminense e no Vasco da Gama), estava há algum tempo referenciado pelo FC Porto e foi um dos destaques do «Flu» na «Copinha», principal competição júnior do Brasil, que decorre neste mês de janeiro em São Paulo, tendo apontado três golos.