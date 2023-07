Medhi Taremi fez uma visita a uma escola a Bushehr, a sua cidade natal, no Irão.



O jogador do FC Porto teve a companhia de Mohammad Mohebi, do Santa Clara, e tirou várias fotografias com os alunos no campo de futebol da escola.



Lembre-se que o avançado persa deverá apresentar-se mais tarde na pré-temporada do FC Porto, visto que esteve ao serviço da sua seleção e teve participação decisiva na conquista da Taça das Nações da CAFA.



Taremi tem sido associado a vários clubes nesta janela de transferências, mas manifestou intenção de continuar no Dragão.