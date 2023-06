Mehdi Taremi revelou que o ano passado recebeu uma proposta do Newcastle e, mais recentemente, outra do Everton, mas, em entrevista ao site iraniano Varzesh 3, o goleador persa reassumiu o seu compromisso com o FC Porto e manifestou-se determinado em cumprir o último ano de contrato. O avançado compara ainda a forma como FC Porto e o Benfica se movimentam no mercado e revela a sua surpresa pelo valor com que o rival vendeu Enzo Fernández ao Chelsea em janeiro passado.

«Sim, é verdade. Recebi uma proposta do Newcastle no verão passado, mas na altura não achei que eles fossem formar uma equipa tão forte e lutar pela Liga dos Campeões. Na altura, eles estavam apenas a lutar para não descer. Achei que seria melhor ficar no FC Porto, onde tenho muitos grandes jogos. Não podia perder esta oportunidade. O grupo do ano passado da Champions, por exemplo, foi com Liverpool, Milan e Atlético Madrid. Eu não poderia perder isso. Agora existe uma oportunidade, mas mesmo agora, por exemplo, a oferta do Everton não me interessa», contou o avançado numa entrevista que concedeu no seu escritório, rodeado por prémios individuais, em Teerão.

O avançado, que também terá recusado uma proposta da Arábia Saudita já neste defeso, diz que está feliz no FC Porto e quer continuar a jogar de azul e branco. «O FC Porto é um clube muito grande. Tem uma história fantástica. Todos os anos luta pelo campeonato e na Liga dos Campeões. Vai frequentemente à fase a eliminar. É claro que tem um orçamento mais limitado em relação a outros grandes clubes, mas nunca se pode assumir que o FC Porto é uma equipa fácil», destacou.

Taremi chega mesmo a comparar o FC Porto com o Benfica no que diz respeito aos movimentos no mercado, destacando a capacidade do rival para vencer os seus jogadores por um bom preço. «Isso também é verdade. Eles realmente têm uma habilidade estranha nas vendas. Você viu por quanto é que Enzo [Fernéndez] foi vendido para o Chelsea a meio da temporada? Claro que o FC Porto é um clube diferente e, na minha opinião, de muito sucesso. É menos provável que tenhamos compras caras, mas sempre conseguimos dar luta aos outros. Neste clube reina um grande espírito de equipa», referiu ainda.