Não há dias de folga no mercado de transferências e nem tudo gira em torno dos clubes da Arábia Saudita, embora estes continuem a ser os principais agitadores nesta janela de verão.

O Manchester City, por exemplo, está disposto a oferecer um novo contrato a Bernardo Silva para manter o português no clube. Ao mesmo tempo, tenta chegar a acordo com o RB Leipzig por Gvardiol.

O Paris Saint-Germain quer igualmente reforçar o seu setor defensivo e aponta baterias para Lucas Hernández, francês do Bayern Munique.

Do Médio Oriente chegam informações sobre mais dois alvos do Al Hilal, clube que oficializou a contratação de Rúben Neves: Demaray Gray, extremo do Everton, e Mehdi Taremi, avançado do FC Porto.

TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS.