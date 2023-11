O FC Porto vai colocar esta segunda-feira à venda os bilhetes que tem disponíveis para a deslocação a Barcelona, para o jogo da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que está marcado para 28 de novembro (20h00).

Os ingressos, com valor único de 55 euros, vão estar à venda, exclusivamente nas plataformas online, a partir do meio-dia e estão reservados para os detentores de lugares anuais no Estádio do Dragão, com as quotas de setembro pagas.

Caso sobrem bilhetes, estes serão colocados à venda na terça-feira, neste caso disponíveis para todos os sócios do FC Porto.

Recordamos que os dois emblemas somam os mesmos 9 pontos no topo da classificação do Grupo H, à frente do Shakhtar Donetsk que, com 6 pontos, recebe o Antuérpia, ainda sem pontos.