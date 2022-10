O FC Porto perdeu o Clássico com o Benfica na última sexta-feira. Os dragões jogaram com menos um jogador desde os 27 minutos por expulsão de Eustáquio e acabaram por perder - Rafa marcou para as águias.



Apesar da derrota em inferioridade numérica, Sérgio Conceição admitiu que gostou de algumas coisas que os seus jogadores fizeram contra os encarnados.



«Gostei de algumas coisas, de outras nem tanto. Dos meus jogadores gostei de como abordaram o jogo, de como estiveram em dificuldades e de como superaram os maus momentos. Houve muita coisa boa e claramente coisas menos boas. Enfim. Amanhã [ndr: quarta-feira] será um jogo completamente diferente. É verdade que não temos um plantel com muita experiência. Se o Pepe jogasse amanhã, faria o 113.º jogo na Liga dos Campeões. O Fábio tem três e o David Carmo tem quatro. Não é desculpa, não têm experiência, mas têm capacidade para perceber que representam um clube histórico e têm qualidade. Se a equipa estiver bem, podemos fazer um resultado que é ganhar e encarar o último jogo com possibilidades de apuramento», referiu, em conferência de imprensa.



O FC Porto joga contra o Club Brugge, na Bélgica, esta quarta-feira, às 19h45. O encontro é referente à quinta e penúltima jornada do grupo B.