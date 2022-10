Minutos antes da conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Club Brugge, da Liga dos Campeões, soube-se que Sérgio Conceição foi suspenso por um jogo na sequência da expulsão no Clássico contra o Benfica, da última sexta-feira.

O técnico do FC Porto foi questionado acerca da veracidade do relatório do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e aproveitou para agradecer... ao Standard Liège e à Bélgica.



«Vou aproveitar para fazer uma pequena declaração. Se amanhã eu fizer esta declaração dizem... no final não a faço se perder porque estou com azia, é verdade. E no final dizem que só fiz porque ganhei. Vou agradecer à Bélgica, país que acolheu de forma fantástica como jogador e onde fui Bota de Ouro. Foi onde iniciei a minha carreira de treinador e fiz o segundo e terceiro níveis e onde sempre me trataram de forma fantástico. Aproveito aqui publicamente para agradecer ao Standard Liège e à Bélgica pela forma como me trataram», referiu, em conferência de imprensa.



Além da suspensão, Conceição vai ter de pagar uma multa de 4080 euros depois de ter dito o seguinte ao árbitro João Pinheiro: «Isto foi uma vergonha, e és benfiquista.»



O Club Brugge-FC Porto joga-se esta quarta-feira, às 17h45, e é referente à quinta jornada do grupo B.