Stephen Eustáquio marcou o golo mil no Estádio do Dragão na vitória do FC Porto sobre o Atlético Madrid (2-1), que permitiu à equipa de Sérgio Conceição qualificar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões como líder do respetivo grupo. Um golo que o médio não vai esquecer, até porque não marca muitos golos, mas teve «pontaria» para acertar no número redondo que o deixa associado à história do recinto dos dragões.

«Para ser sincero, só soube na flash, após o jogo. Disseram-me até que o primeiro tinha sido marcado pelo Maniche ao Helton que na altura estava no União de Leiria. Não me vou esquecer. É motivo de grande orgulho. Não sou um jogador que marca muitos golos, mas ter pontaria para marcar o golo mil, é um motivo de orgulho para mim», comentou o jogador, em declarações às plataformas do clube.

O médio marcou o segundo golo do FC Porto, a passe de Galeno, já depois de Taremi ter aberto o marcador. «Foi uma boa saída da nossa parte, o Zaidu pegou na bola na esquerda, respeitou o movimento do Galeno e pôs na profundidade. O Galeno conseguiu ganhar no duelo, começou a entrar para dentro da área e lembro-me de ele levantar a cabeça e olhar para mim que estava a vir de trás. Ele conseguiu meter-me a bola na perfeição e eu só tive olhos para a bola. O meu objetivo foi dar a maior força no remate e saiu bem, graças a Deus», recordou.

Além do golo mil, há outros motivos para Eustáquio não esquecer este golo. «Não só por ser o golo mil, mas também por ser contra o Atlético Madrid e por ter ajudado a equipa a chegar ao primeiro lugar. Acho que fomos a única equipa que perdeu os primeiros dois jogos e depois fez doze pontos, ou seja, há muitas coisas aqui para lembrar», comentou ainda.