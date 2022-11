O Estádio Cidade de Barcelos continua a ter o melhor relvado do campeonato português, agora com 11 jornadas completas, informou a Liga.

O tapete verde da casa do Gil Vicente manteve essa posição após uma ronda em que obteve nota máxima por parte dos avaliadores: 5.

No pódio, de resto, não há novidades: o Estádio de Alvalade e o Estádio do Dragão continuam no segundo e terceiro lugares, respetivamente, à frente do Estádio da Luz, que surge logo a seguir.

