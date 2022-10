Os relvados do Estádio José Alvalade, do D. Afonso Henriques e do Estádio do Marítimo foram aqueles que obtiveram melhor nota (4,50) entre os que receberam os jogos da 10.ª jornada da Liga.

Com isto, o tapete da casa do Sporting, que até aqui estava em igualdade pontual com o do Dragão, sobe ao segundo lugar da classificação geral, que continua a ser liderada pelo Estádio Cidade de Barcelos.

Veja, na galeria associada, o ranking geral de relvados da Liga.

Note-se ainda que o Estádio da Luz está de regresso à liderança da classificação dos estádios do campeonato.

Classificação dos relvados da 10.ª jornada:

Sporting – Estádio José Alvalade – Nota: 4,50

Vitória de Guimarães – Estádio D. Afonso Henriques – Nota: 4,50

Marítimo – Estádio do Marítimo – Nota: 4,50

Desp. Chaves – Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira – Nota: 4,38

FC Porto – Estádio do Dragão – Nota: 4,00

Vizela - Estádio Futebol Clube de Vizela - Nota: 4,00

Rio Ave - Estádio do Rio Ave Futebol Clube – Nota: 4,00

Famalicão – Estádio Municipal de Famalicão – Nota: 3,25

Estoril Praia – Estádio António Coimbra da Mota – Nota: 3,25