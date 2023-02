O FC Porto prosseguiu, esta segunda-feira, a preparação para o jogo da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão com sete ausentes.



De acordo com a nota no site oficial dos dragões, Sérgio Conceição não pôde contar com Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Otávio, Gabriel Veron, Galeno e Evanilson. Os sete jogadores fizeram apenas tratamento e permanecem em dúvida para o jogo em Itália, dos oitavos de final da Champions.



Os campeões nacionais voltam a trabalhar esta terça-feira, às 10h30, no Olival. Ao fim da tarde, às 18h45, Sérgio Conceição e um jogador vão fazer a antevisão ao encontro (20h00) em San Siro.