O lateral-direito português João Mário está indisponível para a receção do FC Porto ao Inter de Milão.

O internacional sub-21 português lesionou-se no jogo de sexta-feira frente ao Estoril - entorse no joelho direito - e está fisicamente impossibilitado de dar o contributo à equipa na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«O João Mário está fora», adiantou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

Otávio, que foi expulso em Milão, está castigado e é outro dos habituais titulares indisponíveis para o jogo.

O FC Porto-Inter de Milão joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.

Szymon Marciniak é o árbitro do encontro, que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol, em mais uma noite especial de Liga dos Campeões, com toda a reportagem e vídeos dos golos e dos melhores lances do encontro.