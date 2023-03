O futebolista do FC Porto, Wenderson Galeno, mostrou esta segunda-feira convicção de que os azuis e brancos vão conseguir o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões. Na antevisão à receção ao Inter, para a segunda mão dos oitavos de final, o extremo frisou a necessidade de haver «tranquilidade», mas também empenho em campo, para que a equipa seja feliz.

«Temos de fazer o que fizemos lá. Não saímos com um resultado positivo, mas fizemos um grande trabalho. Temos de manter a tranquilidade e tenho a certeza que vamos ser felizes, que vamos dar tudo em campo. Tenho a certeza de que vamos passar», referiu o jogador portista, confiante na reviravolta, após a derrota em Milão (1-0).

O FC Porto-Inter de Milão joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.

Szymon Marciniak é o árbitro do encontro, que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol, em mais uma noite especial de Liga dos Campeões, com toda a reportagem e vídeos dos golos e dos melhores lances do encontro.