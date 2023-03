O futebolista do FC Porto, Wenderson Galeno, vincou esta segunda-feira que espera ser titular no jogo frente ao Inter de Milão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, relativizando ainda o que pode ser uma eventual chamada à seleção nacional de Portugal, na convocatória a anunciar na próxima sexta-feira, pelo novo selecionador Roberto Martínez.

«Seleção? Estou focado no jogo de amanhã, não quero estar a pensar isso, vai haver outras oportunidades para falar disso. O mais importante é focar no jogo de amanhã, é isso que vou fazer, focar no jogo de amanhã, é o mais importante», referiu Galeno, na conferência de imprensa de antevisão ao embate com os italianos.

Sobre a possível titularidade frente aos comandados de Simone Inzaghi, Galeno, que tinha o treinador Sérgio Conceição a seu lado na sala de imprensa do Estádio do Dragão, atirou a decisão para o técnico, mas mostrou ambição de estar no onze inicial.

«Quem vai dizer isso é o mister, não decido nada, só trabalho e tenho a certeza que trabalhei bem durante a semana, tive pouco tempo no último jogo e estou bem, espero que possa entrar de início. Sinto-me muito bem. Agora é estar a 100 por cento e vou dar tudo dentro de campo e espero jogar os 90 minutos, espero que o mister possa dar essa oportunidade de jogar os 90 minutos», afirmou.

O FC Porto-Inter de Milão joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.

Szymon Marciniak é o árbitro do encontro, que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol, em mais uma noite especial de Liga dos Campeões, com toda a reportagem e vídeos dos golos e dos melhores lances do encontro.