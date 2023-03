O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou esta segunda-feira os desafios diários que tem com a sua equipa técnica e perante os jogadores para o crescimento das partes no futebol, em resposta sobre se ele mesmo encaixaria como técnico num clube das cinco principais ligas da Europa (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França).

Com alguma variabilidade técnica do longo das quase seis épocas que está à frente da equipa técnica do FC Porto, Conceição frisou que gosta de procurar «outras situações de acordo com os jogadores disponíveis».

«O meu crescimento e o da equipa técnica tem a ver com esses desafios diariamente, com jogadores de qualidade, mudanças no plantel que são normais e naturais ano após ano, o termos de fugir daquilo que eu gosto como sistema de jogo e ir à procura de outras situações, de acordo com os jogadores disponíveis. Extrair ao máximo, de cada um, o seu potencial, tirá-los da zona de conforto e metê-los a fazer coisas diferentes. Isso é que faz com que o treinador cresça. Quero aprender até ao fim da minha vida. Todas as pessoas estão longe de saber tudo e o saber é maravilhoso, até com o tratador da relva aprendemos», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Inter.

O técnico dos dragões, que partem em desvantagem de 1-0 para o jogo da segunda mão, voltou ainda a dizer, tal como já várias vezes o fez no passado, que nutre especial gosto pelo futebol alemão, apesar de ter Itália como um país especial no seu percurso como futebolista.

«Se me perguntar qual o futebol que mais gosto, em que não fico sonolento, é o alemão. Já disse várias vezes. Nem é o futebol italiano. Agora, tenho uma grande paixão por Itália. Se calhar, passei os anos mais bonitos da carreira como jogador em Itália, cidades fantásticas como Roma, Milão e Parma», recordou.

O FC Porto-Inter de Milão joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.

Szymon Marciniak é o árbitro do encontro, que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol, em mais uma noite especial de Liga dos Campeões, com toda a reportagem e vídeos dos golos e dos melhores lances do encontro.