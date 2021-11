Em vésperas do jogo contra o AC Milan, em Milão, João Mário e Vitinha recordaram, numa entrevista conjunta, o percurso que realizaram desde o dia em que entraram na formação do FC Porto até à chegada à equipa principal.



«Sentimos sempre um grande orgulho em envergar este símbolo ao peito e o facto de termos começado como miúdos, a sonhar, apenas a sonhar em chegar à equipa A. É incrível olhar para trás e ver que nesta sala fazíamos reuniões de fim de ano quando éramos sub-12 e agora estamos aqui a dar uma entrevista para a UEFA sobre a Champions, sobre termos vencido a Youth League e o facto de, agora, estarmos na equipa A. E a jogar», começour por dizer o médio, em entrevista à UEFA.



Por sua vez, o lateral-direito lembrou as palavras que foi ouvindo dos diversos treinadores que teve até chegar onde queria, ou seja, à equipa A.



«Os treinadores diziam que era como um funil. Temos conseguido chegar ao fim do funil, somos muito poucos», recordou.



Vitinha descreveu como «brutal» a sensação de jogar com futebolistas que apenas seguia pela televisão e recuperou as sensações que viveu durante a caminhada até à conquista da Youth League.



«Sentimos que tínhamos um grupo forte, capaz de alcançar grandes coisas. Começámos a ganhar jogos e, de repente, já estávamos nos quartos de final e o sonho começou a tornar-se cada vez mais real. Deu visibilidade ao nosso trabalho, os nossos nomes começaram a aparecer devido a isso e porque fizemos história. Fomos o primeiro clube português a ganhar a prova e começaram a olhar para nós de maneira diferente», destacou.



Por sua vez, João Mário confessou estar a cumprir um sonho. «Desde a primeira vez que entrei neste clube, tinha a ambição de chegar ao topo», concluiu.



O FC Porto joga em Milão esta quarta-feira, às 17h55.