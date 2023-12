Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão à receção aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, jogo relativo à última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para esta quarta-feira (20h00), para o Estádio do Dragão.

O treinador do FC Porto começou por elogiar o percurso do adversário nesta fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Depois do nosso jogo perderam em Barcelona (1-2), mas com uma prestação muito positiva desta equipa. Ganhou em Antuérpia, ganhou também em casa, só perdeu contra nós e no outro jogo com o Barcelona. Com este novo treinador adquiriu alguma consistência e alguma solidez como equipa.

«Melhorou em um ou outro aspeto, mas os jogadores são os mesmos. É verdade que são do país [Ucrânia] que atravessa um momento muito difícil, todos somos sensíveis a isso, mas isto é um jogo de futebol. Li um artigo no Financial Times que destaca a importância deste jogo para o Shakthar e para o país. Isto para dizer que, além da qualidade do Shakthar, a envolvência e o contexto, não vai ser fácil em todos os sentidos».

«Que ganhe o melhor e o melhor quero obviamente que sejamos nós, pela nossa competência, por aquilo que foi o nosso trajeto nesta prova, penso que é de todo merecido. Temos de o fazer amanhã por merecer estar nos oitavos da Liga dos Campeões, não só por este trajeto pela fase de grupos, mas também pela história, pelo peso, pela importância de estar nos oitavos da Liga dos Campeões para um país que não é dos mais fortes a nível financeiro».

[NOTÍCIA EM ATUALIZAÇÃO]