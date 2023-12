O FC Porto ultimou nesta terça-feira os trabalhos de preparação para a receção ao Shakhtar Donetsk.

No boletim clínico dos azuis e brancos mantêm-se Wendell, João Mário, Veron e Marcano, que não estiveram no relvado do Olival nos chuvosos 15 minutos de treino abertos aos jornalistas.

Refira-se também que Zé Pedro, titular nos últimos dois jogos da equipa de Sérgio Conceição, e João Mendes, opção inicial em dois dos últimos três desafios dos dragões, não poderão defrontar os ucranianos por não estarem inscritos na Liga dos Campeões. David Carmo, que falhou a visita a Barcelona na 5.ª jornada por castigo, pode voltar a ser opção.

O FC Porto precisa de um empate com o Shakhtar para garantir a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo está marcado para esta quarta-feira a partir das 20h00 e poderá acompanhar a transmissão em canal aberto na TVI e em simultâneo no Maisfutebol.