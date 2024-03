A memória de 2004, daquela célebre noite em Manchester, foi o mais recente momento de felicidade do FC Porto em eliminatórias da Liga dos Campeões frente a clubes ingleses. Desde então, os dragões encaixaram oito eliminações europeias frente a adversários da Premier League.

Em 2007, nos «oitavos», o Chelsea levou a melhor sobre o FC Porto, graças ao triunfo por 2-1 em Londres, após o empate a um golo no Dragão. Os golos de Robben e Ballack permitiram aos «blues» operar a reviravolta, depois de Quaresma ter dado vantagem aos portistas.

Dois anos mais tarde, e no reencontro com o Manchester United, o FC Porto saiu de cena nos «quartos». Em pleno Dragão, Cristiano Ronaldo aplicou uma «bomba» decisiva face a Helton, depois do 2-2 em Old Trafford. Nesse ano, a campanha dos «red devils» terminou na final, às mãos do Barcelona de Guardiola.

Na época seguinte, e uma vez mais nos oitavos de final, o FC Porto foi eliminado pelo Arsenal. Ainda que os dragões tenham triunfado, em casa, por 2-1, a partida decisiva foi desastrosa e terminou em goleada (5-0). Foi há 14 anos, a última presença dos «guuners» nos «quartos» da Champions. Curiosamente, na noite desta terça-feira, os londrinos voltaram a frustrar os dragões para atingir essa eliminatória.

Em 2012, nos 16/avos da Liga Europa, o FC Porto saiu de cena às mãos do Manchester City (1-2 e 0-4). Nessa época, os «citizens» foram eliminados na eliminatória seguinte, diante do Sporting, que só parou nas meias-finais.

De volta à Liga dos Campeões, o Liverpool foi carrasco em 2018 e 2019, nos «oitavos» e «quartos», respetivamente.

Mais recentemente, em Sevilha, diante do Chelsea, o FC Porto caiu nos «quartos», depois de eliminar a Juventus. A «bicicleta» de Taremi, na segunda mão, foi insuficiente para empatar a eliminatória (0-2 e 1-0).

Esta época, o Arsenal foi responsável pela queda dos azuis e brancos. Ao triunfo no Dragão (1-0), os «gunners» responderam e forçaram os penáltis. Na marca de grande penalidade, os londrinos foram superiores.