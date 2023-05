Há 12 anos, em Dublin, na República da Irlanda, o FC Porto conquistava o sétimo título internacional da sua história contra o Sp. Braga (1-0), numa final da Liga Europa 100 por cento portuguesa.



Um golo de Radamel Falcao, de cabeça, decidiu a final disputada no Aviva Stadium. Uma data e uma partida que o emblema portista fez questão de assinalar nas redes sociais.



Além da Liga Europa, os dragões conquistaram ainda o campeonato, em pleno estádio da Luz, e a Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de Oliveira. Uma época de domínio absoluto, no fundo.



Recorde os melhores lances do jogo.