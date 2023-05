Aviva Stadium, 18 de maio de 2011. Há 12 anos, o FC Porto conquistava a Liga Europa contra o Sporting de Braga, numa final 100 portuguesa, decidida com um golo de Radamel Falcao no final da primeira parte.



André Villas-Boas, técnico que liderou os dragões à conquista do título, recordou a conquista nas redes sociais com referência a um excerto do discurso seu na gala dos Dragões de Ouro de 2011 quando recebeu o troféu de Treinador do Ano.



«"Apoiados no talento e na sabedoria de cada um, avançámos. No dilúvio, na neve, no inferno e na catedral triunfámos. Deram tudo por nós esses atletas! Transpirados mas sempre inspirados, criativos e livres, encontraram sempre o caminho certo. E ganhamos! Muito! dirão alguns; Pouco! dirão outros!"

12 anos desta máquina trituradora», escreveu o treinador no Instagram.