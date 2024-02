Mehdi Taremi contraiu uma lesão no adutor da coxa direita no treino do passado domingo e está em dúvida para a receção ao Arsenal, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que está marcado para a próxima quarta-feira, com transmissão em direto na TVI a partir das 20h00.

O avançado iraniano, que regressou recentemente da Taça Asiática, onde jogou as meias-finais, está entregue ao departamento médico, em tratamento, e foi um dos ausentes do treino desta da manhã desta segunda-feira no Olival.

Além de Taremi, continuam também no boletim clínico Gonçalo Ribeiro, Marcano e Zaidu.

O FC Porto volta a treinar esta terça-feira, pela 11h00, novamente no Olival, antes de Sérgio Conceição apresentar-se em conferência de imprensa, por volta das 13h30, para fazer a antevisão do embate com os gunnners no Dragão.