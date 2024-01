O Cruzeiro informou esta sexta-feira que Gabriel Veron, jovem extremo emprestado pelo FC Porto, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, depois de ter contraído mais uma lesão, agora no pé direito.

«O Cruzeiro informa que o atacante Gabriel Veron, após sofrer um traumatismo no treino, foi submetido a exames que diagnosticaram Uma lesão no pé direito. A indicação para o caso é de procedimento cirúrgico, que será conduzido pelo médico do clube, Dr. Sérgio Campolina. Todo o processo de recuperação será feito pelo Departamento de Saúde do Cruzeiro», escreveu o clube de Belo Horizonte num comunicado publicado nas plataformas do clube.

O jogador brasileiro de 21 anos, contratado ao Palmeiras, em 2022, teve dificuldades em impor-se no FC Porto, na sequência de vários problemas físicos, e ainda não teve oportunidade de estrear-se pelo Cruzeiro pelos mesmos motivos.