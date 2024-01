Apresentado esta quarta-feira em conferência de imprensa como reforço do Cruzeiro, por empréstimo do FC Porto, Gabriel Veron assumiu estar «feliz» com o regresso ao Brasil.

O avançado de 21 anos abordou a experiência falhada no FC Porto e lamentou as constantes lesões que teve ao serviço dos dragões e impediram que mostrasse o seu valor.

«O departamento médico do Cruzeiro é muito competente e foi um dos motivos para escolher o Cruzeiro. Estamos a fazer um trabalho especial para que as coisas não aconteçam como nos últimos dois anos, [anos] de muita infelicidade pelas lesões. Tinha um défice na coxa, uma era mais forte do que a outra. E estamos a tentar alinhar isso», assumiu o atacante brasileiro.

Veron comentou ainda as palavras de Sérgio Conceição, que explicou que o jogador não teve sucesso no FC Porto, em parte, devido aos problemas físicos e apontou que os atletas têm de se cuidar fora das instalações do clube.

«É um assunto muito difícil de tocar pelo facto de ter lá passado um ano e seis meses e não ter tido um momento bom, infelizmente. Mas trabalhei bastante para que pudesse ter acontecido. O Sérgio [Conceição] é um excelente treinador, não tenho nada a apontar. É competente, exige bastante aos atletas. No momento das minhas lesões, como já falei, foi por défice. Não conseguimos descobrir naquele momento. As pessoas acharam que foi por indisciplina e por não fazer o trabalho certinho. Mas não creio que tenha sido isso. Fiz as coisas como deveriam ser. Não tenho nada a apontar ao Sérgio Conceição e muito menos ao FC Porto», frisou.

Esta temporada, Veron não somou qualquer jogo pela equipa principal dos portistas, tendo disputado apenas um encontro na equipa B.