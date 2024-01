Gabriel Veron já vestiu a camisola do Cruzeiro e conheceu o centro de estágios do seu novo clube, a «Toca da Raposa».

O avançado emprestado pelo FC Porto até dezembro de 2024 aproveitou a ocasião para falar como reforço do emblema de Belo Horizonte.

«Estou com as melhores sensações possíveis, de felicidade e gratidão pelo clube por essa oportunidade. Espero que possamos ganhar muitas coisas boas neste ano e que eu possa honrar essa camisola da forma que ela tem que ser honrada. Recebi muitas mensagens, muito carinho, acompanhei bastante. Vou dar o meu melhor dentro de campo sempre para que todos os jogos possamos sair com a vitória e consequentemente ganhar títulos», afirmou o brasileiro de 20 anos em declarações divulgadas pelas redes sociais do clube brasileiro.