O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, revelou esta quinta-feira que o presidente dos azuis e brancos, Pinto da Costa, recusou uma proposta pelo central português David Carmo.

«O David Carmo está a competir, num contexto diferente, mas está cá. Aliás, eu até posso confidenciar: o presidente está aqui no Olival comigo e estava a dizer-me que recusou, agora, pelo David Carmo, uma situação de empréstimo, com opção de compra», afirmou Conceição, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, quando questionado pela adaptação dos reforços.

«Há um tempo de adaptação, há os que o têm mais rapidamente. Ou tudo o que é reforço, porque custou seis, sete ou oito milhões de euros, tem de jogar a partir do momento em que chega aqui? Não é assim! Porque os sócios e adeptos do FC Porto querem é ganhar, ponto final. E depois cabe-me a mim, sou pago para isso há sete anos. Graças a Deus, até têm corrido mais ou menos bem as coisas, tenho ganho uns títulos, tenho justificado. Tenho perdido outros, tenho feito as minhas asneiras. Sem dúvida. Agora, um jogador que tem um dia ou dez anos de contrato, para mim é importante? Não é! O Brahimi saiu a custo zero, o Marega saiu a custo zero, o Herrera, o Uribe e por aí fora e jogaram sempre até ao último minuto, pela dedicação e capacidade de trabalho. Ao que o clube lhes pagava, tínhamos de tirar retorno desportivo desses atletas», referiu.



«Se erro? Sim. No fim, sou o maior crítico de mim próprio. Massacro-me muito, não quero errar. Quero ser o maior profissional, quero ser perfeito, mas nem sempre dá e sofro muito por isso. Quero acertar e ganhar sempre. Vivo as coisas de forma muito intensa. Há pessoas que não gostam de perder, mas abrem uma boa champanhe. Para mim é difícil comer, dormir, enfim, faz parte da minha profissão. Quando era jogador acordava às 5h da manhã e lia os jornais para saber que nota me tinham atribuído. Os meus amigos sabem que é assim», prosseguiu ainda.



Lembre-se que Iván Jaime, Nico González, Jorge Sánchez, Alan Varela, Fran Navarro e Francisco Conceição foram os reforços do FC Porto no último verão. Porém, apenas o médio argentino se afirmou como titular indiscutível nos dragões: soma 1376 minutos. Logo a seguir, o internacional sub-21 português, que está no Dragão cedido pelo Ajax, tem 622 minutos nas pernas e é o segundo dos reforços com mais tempo de jogo.



Em sentido contrário, o avançado espanhol recrutado ao Gil Vicente já saiu para o Olympiakos a título de empréstimo

