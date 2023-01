Carlos Secretário está no Dragão para assistir ao FC Porto-Famalicão, da 16.ª jornada da Liga.



Esta é a primeira vez que o antigo internacional português assiste a um jogo no recinto portista depois de ter sofrido uma trombose, em meados de agosto. De resto, aquando desse infortúnio, Sérgio Conceição manifestou preocupação pelo ex-colega de equipa.

«Recebi a notícia, no final do jogo, de que um ex-colega meu está com um problema de saúde e em estado grave no hospital. Não me consigo sentir feliz neste momento», disse o treinador portista depois de um triunfo em Vizela.



Carlos Secretário recuperou e está presente, esta noite, no Dragão.



