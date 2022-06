Co Adriaanse regressou a Portugal para matar saudades do FC Porto. O neerlandês contou que esteve no Centro de Treinos do Olival, passou pelo Estádio Dragão e conversou com Pinto da Costa.

Em declarações ao Porto Canal confidenciou que reencontrou muitas pessoas que ainda são do seu tempo e mostrou que ainda sabe dizer em português «taça» e «dobradinha».

O treinador, recorde-se, treinou o FC Porto em 2005/06, tendo vencido campeonato e Taça de Portugal nessa época. Na pré-temporada do ano seguinte, saiu intempestivamente do clube após uma discussão com os jogadores no estágio.