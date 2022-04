O FC Porto joga esta segunda-feira em Braga e pode celebrar a conquista do título de campeão nacional. No entanto, Sérgio Conceição frisou que a equipa está focada no encontro na Pedreira e no que resta do campeonato e deixou elogios aos bracarenses.



«Faltam quatro jogos. Amanhã é o próximo e é sempre o mais importante. À medida que nos aproximamos do final, os jogos ganham um peso ainda maior porque todas as equipas lutam por objetivos e nõa há muita margem. Vamos apanhar uma equipa muito competente. O Sp. Braga foi a última equipa [portuguesa] a deixar as competições europeias. O Carvalhal tem feito um trabalho fabuloso com uma equipa que é um misto de juventude com gente experiente de grande nível», começou por dizer em conferêcia de imprensa.



O técnico dos azuis e brancos referiu que não era «dado a grandes festas» quando questionado sobre a possibilidade de ganhar a Liga esta ronda.



«Não sou muito dado a festejos, a grandes festas e coisas do género. A nossa festa é dentro de campo. Temos de ganhar o jogo, de fazer o nosso trabalho. Faltam quatro jogos, todos eles de um grau de dificuldade altíssimo. Temos o Sp. Braga a lutar pelo máximo de pontos possível, o Vizela com a sua ambição, vamos à Luz, temos o Estoril... todos jogos difíceis. Temos de pensar no próximo. Nos últimos tempos, considero sempre que o Sp. Braga é candidato ao título», destacou.



O FC Porto não ganhou nenhuma das últimas cinco visitas à cidade dos arcebispos. Conceição desvalorizou esse registo, mas acabou por dizer que s´ó uma equipa «a um nível alto» é capaz de vencer o Sp. Braga.



«Vamos estar focados no nosso jogo. Não sou dado a estatísticas. É um jogo que vai ter a sua vida. Nenhum jogo é igual a outro. Temos de estar a um nível alto pois só assim podemos ganhar a esta Sp. Braga. A dificuldade é grande, mas a nossa equipa está habituada a dificuldades», concluiu.



O Sp. Braga-FC Porto joga-se esta segunda-feira, às 18h00, na Pedreira.