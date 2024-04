Sérgio Conceição foi o único que reuniu consenso entre os candidatos à presidência do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo. O técnico puxou dos galões e falou em «espanto» pela renovação de contrato em vésperas das eleições, mas remeteu mais explicações para outro local e momento.



«Somos sempre competitivos, não sei qual é o espanto. Espantam-se com diversas situações e eu entendo pouco. O Ruben disse que o Sporting não vai conseguir tirar o recorde de pontos ao FC Porto. Passámos pelo fair-play financeiro e temos o recorde de pontos na Liga (91). Perdemos um jogo nesse ano. Foram grupos que trabalharam comigo e que conseguiram o maior número de jogos e de vitórias na Champions assim como no campeonato. Estivemos 54 jogos invitos na Liga e depois há espanto. Durante estes sete anos tivemos tantos títulos como os dois rivais que estão à nossa frente juntos. Depois há espanto pela renovação de treinador, mas vou explicar o timing a quem de direito. Sinceramente há situações que me ultrapassam e não entendo. Mas não é importante para aqui», começou por dizer.



«Esta ligação que existe com sócios e adeptos é pelo trabalho feito e pelos títulos conquistados. Se fiz tudo bem? Não. Se errei? Muitas vezes. Faz parte da vida dos treinadores, jogadores e dirigentes. Mesmo na vida pessoal erramos muitas vezes. É com os erros que aprendemos. O meu amor e dedicação ao clube está acima de tudo. Estou aqui para acatar e fazer o que for bom para o clube. Os sócios decidiram colocar um novo presidente que sabe que vai ter tempos difíceis porque o futebol português não é fácil. Mas é com esta união que vamos conseguir elevar sempre o nome do clube e continuarmos competitivos nas provas nacionais e internacionais», acrescentou.



Sérgio Conceição renovou contrato com o FC Porto até 2028 no último dia 25 de abril, dois dias antes do sufrágio portista.