Sérgio Conceição fez referência aos nove títulos conquistados ao serviço do FC Porto e a situação financeira do clube nos últimos anos a propósito de uma publicação de Cecília Pedroto, esposa de José Maria Pedroto.



«A história está feita: ninguém ganhou tantos títulos como Sérgio Conceição no FC Porto. O campeonato ainda não terminou e há algo mais para ganhar. Seguimos juntos e devemos apoiar incondicionalmente o nosso treinador», escreveu Cecília Pedroto no Instagram.



Ora Conceição não tardou em responder. «Conquistados com o apoio de verdadeiros Portistas, com ou sem recursos.»