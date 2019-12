Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o triunfo sobre o Tondela por 3-0:

«Foi uma boa exibição, com uma ou outra nuance em termos ofensivos e percebendo que o Tondela poderia jogar com uma linha de cinco e três centrais. Os jogadores estavam bem no jogo. Marcámos cedo, tivemos a possibilidade de fazer mais um ou outro golo contra uma equipa que tem sido competente fora de casa. Isso só vem reforçar a excelente exibição que fizemos.

Tinha dito no fim do jogo com Feyenoord que estamos aqui para perceber o que podemos fazer melhor para juntar as exibições aos resultados. os jogadores transportaram na íntegra para o jogo o que era a nossa intenção.

Estávamos preparados e comprometidos com o momento da perda. Foi um jogo acima da média, na minha opinião.»

[Motivo para a ausência de Danilo?]

«Estava e está condicionado. Teve um pequeno problema muscular no fim do último jogo. É uma situação para três ou quatro dias e não iamos arriscar.»

[Sobre o sorteio da Liga Europa, que colocou o Bayer Leverkusen, que caiu da Liga dos Campeões, no caminho do FC Porto]

«Nós também somos uma equipa de Liga dos Campeões.»

[Sobre o caso do túnel no Jamor. O que lhe vai na alma?]

«Para já, nada.»