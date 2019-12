FIGURA: Tiquinho Soares

No sítio certo, como é pedido a um avançado, para desatar o 0-0 no marcador e orquestrar o triunfo do FC Porto. Dois golos de cabeça na primeira parte deram o 2-0 no marcador ao intervalo e tranquilidade para gerir a vantagem, aumentada na etapa complementar. Só em meia parte, fez mais do que em toda a Liga 2019/2020. À partida para este jogo, só tinha um golo no campeonato. Ainda tentou o hat-trick, houve ocasiões para tal, mas não deu.

MOMENTO: o golo de Otávio na união da equipa (51m)

O FC Porto deu praticamente a sentença nas esperanças do Tondela com o 3-0 apontado por Otávio aos 51 minutos de jogo. Jogada hábil e ao primeiro toque entre Nakajima e Corona, com o mexicano a servir o número 25 para um remate sem hipóteses na cara de Cláudio Ramos. Seguiu-se um abraço coletivo da equipa e, por fim, cumprimento um a um dos elementos no banco de suplentes.

LEIA MAIS: toda a reportagem do FC Porto-Tondela

OUTROS DESTAQUES

Alex Telles: exibição positiva do lateral-esquerdo do FC Porto, demonstrada desde os primeiros instantes. É certo que as subidas de Moufi e a mobilidade de Jhon Murillo deram redobrada atenção à defesa, porém houve responsabilidade do brasileiro na missão. A atacar e no sentido de antecipação às saídas do Tondela, esteve praticamente perfeito. Bola calibrada para a área, no canto que dá origem ao 2-0 de Soares. Ainda ficou perto do golo por duas vezes nos últimos 20 minutos.

Toro: o hondurenho, novidade no onze do Tondela, foi dos que mais talento nos pés mostrou. A estatura é baixa, mas a qualidade está lá e ficou evidenciada, ainda que de forma mais discreta pela pressão do FC Porto.

Nakajima: foi dos que mais palmas arrancou pela qualidade individual demonstrada. Iniciou a jogada do 3-0 e só não viu coroada a exibição com golo porque não aproveitou, na cara de Cláudio Ramos, uma falha do guardião para o 4-0. No global, exibição a justificar a segunda titularidade concedida por Conceição na Liga.

Corona: duas assistências para golo – o primeiro e o terceiro – e uma exibição responsável e regular. Na primeira parte, como lateral-direito. Na segunda, já a extremo, após a troca de Marega por Manafá.

Otávio: estreia a marcar esta época e uma exibição aguerrida a meio campo, em harmonia nas combinações ofensivas a meio campo com Nakajima e Uribe.