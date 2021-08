O FC Porto vai ter dois obstáculos pela frente na terceira jornada da Liga: o Marítimo e o relvado dos Barreiros. Esta foi a ideia manifestada por Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão ao encontro ante os insulares.



«Perspectivamos um jogo competitivo e difícil contra uma equipa que tem cimentado a sua posição na Liga de forma muito confortável e que tem sempre jogadores muito interessantes. Além disso, tem um treinador muito apaixonado e que tem feito bons trabalhos nas equipas que treinou em Portugal. Vamos encontrar um relvado onde não é fácil de jogar e que teve a nota mais baixa da Liga. Vai ser mais um adversário. Acontecem maus jogos em bons relvado, mas grandes jogos em maus relvados duvido. Isso também é um obstáculo», antecipou, em conferência de imprensa.



Para já, os dragões ganharam os dois jogos disputados tal como Benfica e Sporting. Conceição venceu duas vezes a Liga e deixou-a fugir um par de vezes. Será este o campeonato mais difícil que disputou?



«É uma pergunta com alguma crítica no meio? Após o meu terceiro ano, dizia que devia um campeonato ao FC Porto. É verdade, quero ganhar todos. Já que estamos a falar de adversários, aproveito para dar os parabéns às equipas portuguesas que tiveram prestações muito dignas na Europa e desejo boa sorte a todos para os segundos jogos. Todos os campeonatos são difíceis. Nos quatros anos que aqui estou, temos estado sob alçada do fair-play financeiro o que não é fácil. Mas não é só o FC Porto, é geral. Desde que aqui estou que a nossa média de vitórias e de sucesso nas competições internas é muito grande. Fizemos sempre mais de 80 pontos no campeonato, estivemos sempre na final-four da Taça da Liga, ganhámos a Taça de Portugal e chegámos a outra final. Além disso, chegámos duas vezes aos quartos de final da Champions e uma vez aos oitavos, o que dignifica muito o futebol português. Queria ter vencido os quatro campeonatos e ter chegado à final da Champions. Queremos sempre o máximo, mas esse máximo é difícil na Europa. Não temos capacidade financeira, mas podemos sonhar e dar o máximo para minimizar as diferenças. (...) O saldo é positivo, não tenho dúvida. Este campeonato vai depender muito de nós, é o que digo aos jogos. Não ficamos a dever nada a ninguém a nível individual e coletivo», respondeu.



O Marítimo-FC Porto joga-se este domingo, às 18h00, nos Barreiros.