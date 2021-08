O mais reforço do FC Porto, Wendell, não estará nos convocados para o jogo frente ao Marítimo, na Madeira, agendado para este domingo. A revelação foi feita por Sérgio Conceição, técnico que considerou que o brasileiro ainda não está no seu melhor fisicamente.



«Tínhamos só o Zaidu para lateral-esquerdo, agora temos um segundo jogador para essa posição. Estamos inseridos em várias competições e precisamos de ter um grupo com duas soluções por posição. É o que todos os treinadores desejam. Wendell? Não assinou para ser titular, mas para trabalhar e ganhar diariamente a confiança do treinador. Não vai [com a equipa para a Madeira]. Há um trabalho a fazer com eel. Parece-nos que a última semana não foi tão intensa e precisa de treinar para ser preparar da melhor maneira e estar disponível para o jogo contra o Arouca», garantiu, em conferência de imprensa.



Zaidu, concorrente direto do ex-Leverkusen, recebeu críticas nas redes sociais após a perda de bola no lance que originou o golo do empate do Famalicão - invalidado mais tarde pelo VAR. Questionado sobre esse episódio, Conceição garantiu apenas que o nigeriano está disponível para jogar na Madeira.



«Falo com todos os jogadores, às vezes de forma individual. Todos estão disponíveis. Temos duas vitórias, fizemos uma boa pré-época, todos estão consistentes do que tem de fazer para eu escolher o melhor onze. Para mim é o mais importante. Os jogadores sabem da exigência do clube, da minha exigência e do que é representar um clube como o FC Porto», limitou-se a dizer.



O treinador do FC Porto reconheceu que a equipa caiu na segunda parte do jogo contra o Famalicão, mas sublinhou que esse «não é um comportamento padrão».



«Hoje é fácil criticar. Estamos sujeitos à crítica, as pessoas podem dizer o que bem entenderem, mas o mais importante é perceber quais os erros que cometemos. Estivemos confortáveis na primeira parte, depois surgiu o golo do adversário que pode acontecer como aconteceu. O rendimento baixou um pouco, mas esse não é um comportamento padrão. No ano passado aconteceu as primeiras partes serem inferiores às segundas partes», concluiu.



O Marítimo-FC Porto joga-se este domingo, às 18h00.

