Pepe foi a principal ausência na equipa do FC Porto na receção ao Gil Vicente. No final da partida, Sérgio Conceição admitiu desconhecer o motivo pelo qual o capitão e internacional português não foi opção.



«Jogadores como o Pepe, Marcano e Evanilson e os jogadores que perdi como o Otávio e o Uribe tinham experiência e em momentos críticos... os adversários são cada vez mais competentes e é mais difícil ganhar. Os jogos não são fáceis. Mais uma vez, preparámos o jogo com determinados jogadores, mas por uma ou outra razão ficámos sem eles. Foi o caso hoje. Têm de perguntar ao Dr. Puga [responsável clínico dos dragões] e ao departamento médico o que aconteceu. Nem eu percebi muito bem, sinceramente», referiu o técnico, em declarações na sala de imprensa após o jogo.



O FC Porto venceu, lembre-se, o Gil Vicente por 2-1 graças a um golo de Eustáquio já na compensação. De resto, Nélson Puga não esteve no banco dos dragões esta noite.