O FC Porto perdeu em Arouca e ficou a sete pontos de Benfica e Sporting. A diferença para o topo pode ser ainda maior caso os leões vençam o jogo que têm em atraso. Perante este cenário, Pepe admitiu que o título seria uma miragem após o jogo da 21.ª jornada.



Esta sexta-feira, na véspera da receção ao Estrela da Amadora, Sérgio Conceição frisou que no FC Porto «ninguém desiste».



«Título? Está difícil, mas não é impossível. Aqui ninguém desiste. Fomos à Luz, e se perdessemos, ficaríamos a 13 pontos e saímos de lá a sete pontos. Estávamos a dez e acabámos a dois pontos do Benfica com um jogo mal perdido com o Gil Vicente. Aqui ninguém desiste. O foco, a ambição e o trabalho são iguais. As coisas são mais difíceis, temos consciência disso, mas ninguém atira a toalha ao chão», referiu, em conferência de imprensa.



