O FC Porto perdeu na visita ao Arouca, por 3-2, esta segunda-feira, na 21.ª jornada da Liga.

Rafa Mújica abriu o marcador aos 37 segundos, Evanilson empatou aos nove, mas Cristo González devolveu a vantagem aos arouquenses em cima da meia-hora, também da marca dos onze metros.

Na segunda parte, Jason (61m) fez o 3-1, enquanto Francisco Conceição reduziu na reta final (87m).

Com esta derrota, o FC Porto mantém a terceira posição, com 45 pontos, a sete de Benfica e Sporting. O Arouca é sétimo, com 28 pontos.

Veja o resumo do jogo: