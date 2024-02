Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na flash interview à SportTv 1, após a derrota por 3-2 na visita ao Arouca, na 21.ª jornada da Liga:

«[O que aconteceu à equipa para ter este revés?] Aconteceu um bocado de tudo no jogo. Falta de treinador, falta de discernimento, sofremos um golo nos primeiros segundos, empatámos. Entre o nosso empate e o penálti do Pepe temos ocasiões claras para fazer golo, nesse período houve alguma falta de eficácia… é o treinador que não percebe nada disto.

No segundo tempo, houve uma ou outra situação que, com discernimento; podíamos ter concluído de outra forma. No nosso ataque organizado, perdemos bolas que permitiram ao Arouca sair sempre com algum perigo e nós estávamos desequilibrados no momento da perda. Volto a frisar, o treinador também não esteve bem nesse equilíbrio defensivo. Iniciámos o segundo tempo com uma ocasião do Nico em que era difícil acertar no guarda-redes, tenho de treinar com o Nico nesse sentido, de meter a bola na baliza. O treinador tem alguma responsabilidade nisso também.

E, numa situação de contra-ataque, foi o 3-1. Um excelente golo. O Arouca tem boas individualidades, principalmente na linha ofensiva. Organizou-se, hoje, de forma a dificultar-nos a vida. Tentámos por dentro e por fora, expusemo-nos de uma forma que não é normal da nossa equipa. Culpa minha de não precaver os jogadores em relação a isso. Aliás, foram precavidos, mas, no treino, não chegámos ao ponto de estarmos no jogo e percebermos que as despesas do jogo eram nossas e tínhamos de ter atenção aos ataques rápidos dos adversários, com o Mújica, o Cristo González e o Jason muito metido dentro, a deixar que os nossos laterais se projetassem para aproveitarem o desequilíbrio. Um jogo onde houve mérito a defender do Arouca e pouco mérito do treinador do FC Porto em montar a estratégia adequada para ganharmos o jogo.»