Diogo Costa foi eleito o guarda-redes do onze do ano da Liga.



O internacional português foi quem recolheu mais votos dos treinadores e capitães das equipas que disputaram o escalão máximo do futebol português em 2022/23.



O guarda-redes, de 23 anos, foi uma das figuras da época do FC Porto, conseguindo um registo de 16 jogos sem sofrer golos nos 33 que disputou.

Lembre-se que durante a época Diogo Costa venceu três prémios de melhor guarda-redes do mês.