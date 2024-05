O Sporting foi a casa do SC Tomar vencer por 5-1 e carimbou assim a passagem às meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins.

Depois do triunfo por 3-2 na primeira mão, no Pavilhão João Rocha, os campeões europeus entraram dominantes no encontro e ao intervalo já venciam por dois golos de diferença.

Destaque para o «bis» de Henrique Magalhães, que a cinco minutos do fim completou a mão cheia para os comandados de Alejandro Domínguez, que se juntam assim a FC Porto e Benfica na próxima fase da competição.

Os leões têm agora encontro marcado com os azuis e brancos, no próximo dia 30 de maio, para o primeiro de cinco jogos possíveis, que vão decidir um dos finalistas.