As celebrações do título do Sporting no jogo contra o Desportivo de Chaves, em Alvalade, custaram ao clube mais de 11 mil euros.



Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os leões foram multados em 9560 euros pelo «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos» e em 1530 euros «pela entrada e permanência de objetos não autorizados».



Por sua vez, o FC Porto foi condenado a pagar um total de 4414 euros pelo comportamento incorreto do público no jogo na Pedreira, contra o Sp. Braga. A este valor, juntam-se mais 4080 euros por «um atraso de quatro minutos relativamente à hora marcada na primeira parte e seis minutos na segunda parte, levando a que o jogo tivesse o seu início e reinício mais tarde».



Já o Sp. Braga vai desembolsar quase 12 mil euros devido ao comportamento incorreto do público que, segundo o documento, arremessaram objetos na direção do adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, após o apito final, pela «entrada e permanência de objetos não autorizados» e por «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos».



Por seu turno, o Boavista vai pagar 5355 euros pela intervenção do «speaker» durante o jogo com o Vizela, pela «entrada ou permanência de pessoas não autorizadas» junto ao relvado e pelo «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos».



«É por esta m**** que apitas lá em baixo e não aqui» e «Marco, és muito fraquinho». Estas palavras valeram a expulsão a Pedro Gonçalves, Team Manager do Vitória, no jogo em Arouca. Além de uma coima no valor de 3570 euros, o dirigente foi suspenso 30 dias.



Por último, o Conselho de Disciplina da FPF decidiu abrir um processo de inquérito a Jorge Costa depois de este ter insultado adeptos do Tondela. «Filho da p*** és tu. Resolvemos isto mano a mano», pode ler-se no documento. O emblema beirão não escapou a uma multa de 536 euros.

RELACIONADOS Benfica multado por insultos dos adeptos a Schmidt e a Ukra