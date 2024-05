O Benfica foi multado em 3440 euros pelo Conselho Desportivo (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido ao comportamento incorrecto dos adeptos em Vila no Conde, no jogo diante do Rio Ave, da última jornada da Liga.



Segundo o mapa de castigos, os encarnados pagam 1530 euros por insultados dirigidos ao clube vilacondense, ao próprio treinador Roger Schmidt e a Ukra, internacional português que terminou a carreira nesse dia.



«E ó Ukra, vai para o c******», gritaram os adeptos nas águias, conforme se pode ler no documento da FPF.



À coima anterior, no valor de 1530 euros, juntam-se mais 1910 euros pelo facto de os adeptos do Benfica terem «deflagrado um flash light». Por sua vez, o Rio Ave também vai ter de pagar 510 euros pelo mesmo motivo.