O médio argentino Alan Varela realizou trabalho de ginásio esta sexta-feira, informou o FC Porto, na nota oficial do treino, na véspera da receção ao Estrela, da 22.ª jornada da I Liga.

O treinador Sérgio Conceição, que não deu certezas sobre o jogador que saiu com problemas no jogo de Arouca aos 42 minutos, sabe, por outro lado, que não pode contar com o defesa Iván Marcano, que está em tratamento, assim como o jovem guarda-redes Gonçalo Ribeiro.

Outra garantia pré-jogo, deixada por Conceição, é a de que o avançado Mehdi Taremi não vai ser titular.

Siga o FC Porto-Estrela, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 20h30 de sábado. Tiago Martins é o árbitro do jogo.